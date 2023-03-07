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Огневъ Яковъ

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Место рождения

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

1875

Дата смерти

После 1965

Пол

Мужской

Отец

1846 г.р.

Мать

1846 г.р.

Жена

1895 г.р.

Дети

1914 г.р.
1921 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1875

Отец: Огневъ Стефанъ

Мать: Огнева Варвара

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
14.07.1914

Дочь: Чайковская Агрофена

Мать ребёнка: Огнева Федосія

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1921

Сын: Огневъ Николай

Мать ребёнка: Огнева Федосія

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Огнева Федосія

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Огнева Федосія

Смерть
После 1965
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