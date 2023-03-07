Огневъ Яковъ
Место рождения
Дата рождения1875
Дата смертиПосле 1965
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1875
Отец: Огневъ Стефанъ
Мать: Огнева Варвара
Рождение ребёнка
14.07.1914
Дочь: Чайковская Агрофена
Мать ребёнка: Огнева Федосія
Рождение ребёнка
1921
Сын: Огневъ Николай
Мать ребёнка: Огнева Федосія
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Огнева Федосія
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Огнева Федосія
Смерть
После 1965