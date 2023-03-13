Огневъ Никита — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Огневъ Никита

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1862

Дата смерти

1862

Пол

Мужской

Отец

1846 г.р.

Мать

1846 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1862

Отец: Огневъ Стефанъ

Мать: Огнева Варвара

Смерть
1862
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