Древо
Люди
Места
Фамилии
База знаний
Медиа
Главная
Люди
Огневъ Никита
Огневъ Никита
Поделиться
Добавить человека
Место рождения
Не указано
Дата рождения
1862
Дата смерти
1862
Пол
Мужской
Отец
Огневъ Стефанъ
1846 г.р.
Мать
Огнева (Пономарева) Варвара
1846 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АС
Пожаловаться на страницу
События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
Пожаловаться на страницу
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1862
Отец:
Огневъ Стефанъ
Мать:
Огнева Варвара
Смерть
1862
Пользовательское соглашение
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Помощь
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close
Принять условия