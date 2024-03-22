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Пономаревъ Аѳанасій

Место рождения

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

1819

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1819

Отец: Пономаревъ Григорій

Мать: Пономарева Авдотья

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1841

Дочь: Передѣльская Анна

Мать ребёнка: Пономарева Прасковья

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1844

Дочь: Путинихина Ирина

Мать ребёнка: Пономарева Прасковья

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1846

Дочь: Огнева Варвара

Мать ребёнка: Пономарева Прасковья

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1849

Сын: Пономаревъ Петръ

Мать ребёнка: Пономарева Прасковья

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1855

Дочь: Волкова Марія

Мать ребёнка: Пономарева Прасковья

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1858

Дочь: Туленкова Елена

Мать ребёнка: Пономарева Прасковья

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Пономарева Прасковья

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