Пономаревъ Аѳанасій
Место рождения
Дата рождения1819
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1819
Отец: Пономаревъ Григорій
Мать: Пономарева Авдотья
Рождение ребёнка
1841
Дочь: Передѣльская Анна
Мать ребёнка: Пономарева Прасковья
Рождение ребёнка
1844
Дочь: Путинихина Ирина
Мать ребёнка: Пономарева Прасковья
Рождение ребёнка
1846
Дочь: Огнева Варвара
Мать ребёнка: Пономарева Прасковья
Рождение ребёнка
1849
Сын: Пономаревъ Петръ
Мать ребёнка: Пономарева Прасковья
Рождение ребёнка
1855
Дочь: Волкова Марія
Мать ребёнка: Пономарева Прасковья
Рождение ребёнка
1858
Дочь: Туленкова Елена
Мать ребёнка: Пономарева Прасковья
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Пономарева Прасковья