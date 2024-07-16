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Радошнов Константин Дмитриевич

Место рождения

Нежинка, Оренбургский муниципальный район, Оренбургская область

Дата рождения

16.09.1913 ст.

Дата смерти

10.03.1973

Пол

Мужской

Добавил:

НП
Участники
Место
Комментарий
Крещение
17.09.1913
Нежинка, Оренбургский муниципальный район, Оренбургская область
Восприемники: Казак Василий Васильевич Радошнов Казачья девица Агрофена Ивановна Чериева
Рождение
16.09.1913 ст.

Отец: Радошнов Дмитрий Васильевич

Мать: Радошнова (Юдина) Евдокия Константиновна

Нежинка, Оренбургский муниципальный район, Оренбургская область
ОГА Оренбургской области (ОГАОО), фонд №173, опись №16, дело №2054, стр. 129
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Радошнова (Арисова) Татьяна Павловна

Рождение ребёнка
26.11.1945

Сын: Радошнов Виктор Константинович

Мать ребёнка: Радошнова (Арисова) Татьяна Павловна

Оренбург, город Оренбург, Оренбургская область
Рождение ребёнка
23.09.1952

Сын: Радошнов Алексей Константинович

Мать ребёнка: Радошнова (Арисова) Татьяна Павловна

Оренбург, город Оренбург, Оренбургская область
Смерть
10.03.1973
Оренбург, город Оренбург, Оренбургская область

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