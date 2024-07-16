Радошнов Константин Дмитриевич
Место рождения
Дата рождения16.09.1913 ст.
Дата смерти10.03.1973
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Крещение
17.09.1913
Восприемники: Казак Василий Васильевич Радошнов Казачья девица Агрофена Ивановна Чериева
Рождение
16.09.1913 ст.
ОГА Оренбургской области (ОГАОО), фонд №173, опись №16, дело №2054, стр. 129
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
26.11.1945
Сын: Радошнов Виктор Константинович
Мать ребёнка: Радошнова (Арисова) Татьяна Павловна
Рождение ребёнка
23.09.1952
Сын: Радошнов Алексей Константинович
Мать ребёнка: Радошнова (Арисова) Татьяна Павловна
Смерть
10.03.1973