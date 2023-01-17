село Нежинка, село Нежинка, Оренбургский муниципальный район, Оренбургская область (на 2019) — Familio

Нежинка

Оренбургский муниципальный район, Оренбургская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Оренбургская губерния, Оренбургский уезд
176Нежинский, отр. казач. Ор. в.при р. Урале.17113143379391Молитвенный дом, почтовая станция.
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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Оренбургская губерния, Оренбургский уезд, Станичный юрт Каменно-Озерный
129. Неженский, поселок казачий, при реке Урале, дворов 157, жителей 910, церковь православная, молитвенный дом, 2 школы, 3 лавки, почтовая станция

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Оренбургская область, Оренбургский район
72641Нежинкасело51°46'с.ш.55°22'в.д.M-40-003

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Оренбургская область, Оренбургский муниципальный район, Сельское поселение Нежинский сельсовет
53634434101с Нежинкасело
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