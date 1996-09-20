Радошнова (Арисова) Татьяна Павловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Радошнова (Арисова) Татьяна Павловна

Место рождения

Базарная Кеньша, Никольский муниципальный район, Пензенская область

Дата рождения

14.01.1919

Дата смерти

20.09.1996

Пол

Женский

Добавил:

НП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.01.1919

Отец: Арисов Павел Никитович

Мать: Арисова Христина Андреева

Базарная Кеньша, Никольский муниципальный район, Пензенская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Радошнов Константин Дмитриевич

Рождение ребёнка
26.11.1945

Сын: Радошнов Виктор Константинович

Отец ребёнка: Радошнов Константин Дмитриевич

Оренбург, город Оренбург, Оренбургская область
Рождение ребёнка
23.09.1952

Сын: Радошнов Алексей Константинович

Отец ребёнка: Радошнов Константин Дмитриевич

Оренбург, город Оренбург, Оренбургская область
Смерть
20.09.1996

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