Радошнова (Арисова) Татьяна Павловна
Место рождения
Дата рождения14.01.1919
Дата смерти20.09.1996
ПолЖенский
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.01.1919
Отец: Арисов Павел Никитович
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
26.11.1945
Сын: Радошнов Виктор Константинович
Отец ребёнка: Радошнов Константин Дмитриевич
Рождение ребёнка
23.09.1952
Сын: Радошнов Алексей Константинович
Отец ребёнка: Радошнов Константин Дмитриевич
Смерть
20.09.1996