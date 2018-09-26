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Котенко Александр Анатольевич

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Место рождения

Серафимовское, Арзгирский муниципальный район, Ставропольский край

Дата рождения

21.02.1966

Дата смерти

26.09.2018

Пол

Мужской

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.02.1966

Отец: Котенко Анатолий Захарович

Мать: Котенко Варвара

Серафимовское, Арзгирский муниципальный район, Ставропольский край
Рождение ребёнка
17.06.1989

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Котенко Людмила Васильевна

Арзгир, Арзгирский муниципальный район, Ставропольский край
Рождение ребёнка
12.07.1995

Сын: Котенко Сергей Александрович

Мать ребёнка: Котенко Людмила Васильевна

Арзгир, Арзгирский муниципальный район, Ставропольский край
Смерть
26.09.2018
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