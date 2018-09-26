Котенко Александр Анатольевич
Место рождения
Дата рождения21.02.1966
Дата смерти26.09.2018
ПолМужской
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.02.1966
Отец: Котенко Анатолий Захарович
Мать: Котенко Варвара
Рождение ребёнка
17.06.1989
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Котенко Людмила Васильевна
Рождение ребёнка
12.07.1995
Сын: Котенко Сергей Александрович
Мать ребёнка: Котенко Людмила Васильевна
Смерть
26.09.2018