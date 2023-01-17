Котенко Анатолий Захарович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Котенко Анатолий Захарович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
21.02.1966

Сын: Котенко Александр Анатольевич

Мать ребёнка: Котенко Варвара

Серафимовское, Арзгирский муниципальный район, Ставропольский край
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Котенко Варвара

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Котенко Виталий Анатольевич

Мать ребёнка: Котенко Варвара

Смерть
Неизвестно
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