Котенко (Демидова) Варвара — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Котенко (Демидова) Варвара

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
21.02.1966

Сын: Котенко Александр Анатольевич

Отец ребёнка: Котенко Анатолий Захарович

Серафимовское, Арзгирский муниципальный район, Ставропольский край
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Котенко Анатолий Захарович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Котенко Виталий Анатольевич

Отец ребёнка: Котенко Анатолий Захарович

Смерть
Неизвестно
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