Котенко (Удовенко) Людмила Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения18.02.1966
ПолЖенский
Отец
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.02.1966
Отец: Удовенко Василий
Рождение ребёнка
17.06.1989
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Котенко Александр Анатольевич
Рождение ребёнка
12.07.1995
Сын: Котенко Сергей Александрович
Отец ребёнка: Котенко Александр Анатольевич