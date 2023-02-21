Котенко (Удовенко) Людмила Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Котенко (Удовенко) Людмила Васильевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

18.02.1966

Пол

Женский

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.02.1966

Отец: Удовенко Василий

Мать: Удовенко Екатерина Степановна

Рождение ребёнка
17.06.1989

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Котенко Александр Анатольевич

Арзгир, Арзгирский муниципальный район, Ставропольский край
Рождение ребёнка
12.07.1995

Сын: Котенко Сергей Александрович

Отец ребёнка: Котенко Александр Анатольевич

Арзгир, Арзгирский муниципальный район, Ставропольский край
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