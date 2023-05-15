Лопухина (Султан-Гирей) Елизавета Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1867
Дата смерти1942
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1867
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
29.04.1891
Пятигорск, город-курорт Пятигорск, Ставропольский край
ЦГИА СПб. Фонд 19. Опись 128. Дело 203 Знаменская ц. 44-го драгунского Нижегородского полка https://spbarchives.ru/infres/-/archive/cgia/19/128/203 кадр 213 Жених - корнет 44-го полка, 26 лет. Невеста... Показать все
Рождение ребёнка
05.08.1892
Сын: Лопухин Георгий Дмитриевич
Отец ребёнка: Лопухин Дмитрий Александрович
Орёл, город Орёл, Орловская область
Смерть
1942
Москва, город федерального значения Москва