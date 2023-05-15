Лопухина (Султан-Гирей) Елизавета Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лопухина (Султан-Гирей) Елизавета Михайловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1867

Дата смерти

1942

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1865 г.р.

Дети

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1867

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
29.04.1891

Муж: Лопухин Дмитрий Александрович

Пятигорск, город-курорт Пятигорск, Ставропольский край
ЦГИА СПб. Фонд 19. Опись 128. Дело 203 Знаменская ц. 44-го драгунского Нижегородского полка https://spbarchives.ru/infres/-/archive/cgia/19/128/203 кадр 213 Жених - корнет 44-го полка, 26 лет. Невеста... Показать все
Рождение ребёнка
05.08.1892

Сын: Лопухин Георгий Дмитриевич

Отец ребёнка: Лопухин Дмитрий Александрович

Орёл, город Орёл, Орловская область
Смерть
1942
Москва, город федерального значения Москва