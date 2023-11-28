Салина (Сиднева) Акулина Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1902
Дата смерти1985
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
09.06.1923
Отец ребёнка: Салин Михаил Петрович
Янгужинский Майдан, Ковылкинский муниципальный район, Республика Мордовия
Рождение ребёнка
1926
Дочь: Доронина Вера Михайловна
Отец ребёнка: Салин Михаил Петрович
Рождение ребёнка
1931
Дочь: Маркачева Мария Михайловна
Отец ребёнка: Салин Михаил Петрович
Смерть
1985