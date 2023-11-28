Салина (Сиднева) Акулина Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Салина (Сиднева) Акулина Николаевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1902

Дата смерти

1985

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1902

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
09.06.1923

Сын: Салин Степан Михайлович

Отец ребёнка: Салин Михаил Петрович

Янгужинский Майдан, Ковылкинский муниципальный район, Республика Мордовия
Рождение ребёнка
1926

Дочь: Доронина Вера Михайловна

Отец ребёнка: Салин Михаил Петрович

Рождение ребёнка
1931

Дочь: Маркачева Мария Михайловна

Отец ребёнка: Салин Михаил Петрович

Смерть
1985
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