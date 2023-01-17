село Янгужинский Майдан, село Янгужинский Майдан, Ковылкинский муниципальный район, Республика Мордовия (на 2019) — Familio

Янгужинский Майдан

Ковылкинский муниципальный район, Республика Мордовия (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Пензенская губерния, Наровчатский уезд
1289Янгуженский Майдан (Никольское), с. каз.при руч. Ежатке.201734418021155Церковь православная 1.
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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Пензенская губерния, Наровчатский уезд, Шадымская волость
711. Янгуженский Майдан, село бывшее государственное, при речке Ежатке, дворов 314, жителей 2472, 2 церкви православных, школа, лавка

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Республика Мордовия, Ковылкинский район
85853Янгужинский Майдансело53°49'44°01'N-38-077

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Республика Мордовия, Ковылкинский муниципальный район, Красношадымское сельское поселение
89629432126с Янгужинский Майдансело
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