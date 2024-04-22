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Салин Михаил Петрович

Место рождения

Янгужинский Майдан, Ковылкинский муниципальный район, Республика Мордовия

Дата рождения

1903

Дата смерти

1973

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1903

Отец: Салин Петр Иванович

Мать: Салина Устинья Васильевна

Янгужинский Майдан, Ковылкинский муниципальный район, Республика Мордовия
Рождение ребёнка
09.06.1923

Сын: Салин Степан Михайлович

Мать ребёнка: Салина Акулина Николаевна

Янгужинский Майдан, Ковылкинский муниципальный район, Республика Мордовия
Рождение ребёнка
1926

Дочь: Доронина Вера Михайловна

Мать ребёнка: Салина Акулина Николаевна

Рождение ребёнка
1931

Дочь: Маркачева Мария Михайловна

Мать ребёнка: Салина Акулина Николаевна

Смерть
1973
Коптево, Тейковский муниципальный район, Ивановская область
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