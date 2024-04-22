Салин Михаил Петрович
Место рождения
Дата рождения1903
Дата смерти1973
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1903
Отец: Салин Петр Иванович
Рождение ребёнка
09.06.1923
Мать ребёнка: Салина Акулина Николаевна
Рождение ребёнка
1926
Дочь: Доронина Вера Михайловна
Мать ребёнка: Салина Акулина Николаевна
Рождение ребёнка
1931
Дочь: Маркачева Мария Михайловна
Мать ребёнка: Салина Акулина Николаевна
Смерть
1973
Коптево, Тейковский муниципальный район, Ивановская область