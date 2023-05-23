Колотов Николай Михайлович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1869
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Скрыто настройками приватности
МатьНе указана
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1869
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1903
Дочь: Николаевна
Мать ребёнка: Колотова Фекла Ивановна
Рождение ребёнка
15.06.1907 ст.
Сын: Колотов Тимофей Николаевич
Мать ребёнка: Колотова Фекла Ивановна
Черемухов Остров, Юдинская волость, Каинский уезд
Рождение ребёнка
16.07.1910 ст.
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Колотова Фекла Ивановна
Рождение ребёнка
23.06.1912 ст.
Дочь: Сумина Ольга Николаевна
Мать ребёнка: Колотова Фекла Ивановна
Рождение ребёнка
21.07.1921
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Колотова Фекла Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Колотова Фекла Ивановна
Работа или профессия
Неизвестно
раз.раб в колхолзе им. Калинина
Место жительства
Неизвестно
Новосибирск, Купино, Колотово
Смерть
Неизвестно