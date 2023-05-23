Колотов Николай Михайлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Колотов Николай Михайлович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1869

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

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Мать

Не указана

Жена

1862 г.р.

Дети

1903 г.р.
1907 г.р.
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1912 г.р.
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Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1869

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1903

Дочь: Николаевна

Мать ребёнка: Колотова Фекла Ивановна

Рождение ребёнка
15.06.1907 ст.

Сын: Колотов Тимофей Николаевич

Мать ребёнка: Колотова Фекла Ивановна

Черемухов Остров, Юдинская волость, Каинский уезд
Рождение ребёнка
16.07.1910 ст.

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Колотова Фекла Ивановна

Рождение ребёнка
23.06.1912 ст.

Дочь: Сумина Ольга Николаевна

Мать ребёнка: Колотова Фекла Ивановна

Рождение ребёнка
21.07.1921

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Колотова Фекла Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Колотова Фекла Ивановна

Работа или профессия
Неизвестно
раз.раб в колхолзе им. Калинина
Место жительства
Неизвестно
Новосибирск, Купино, Колотово
Смерть
Неизвестно