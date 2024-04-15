Сумина (Колотова) Ольга Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения23.06.1912 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.06.1912 ст.
Крещение
01.07.1912 ст.
Купино, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Восприемники: Василий Алексеевич Колотов
Место жительства
Неизвестно
Черемухов Остров, Юдинская волость, Каинский уезд
Смерть
Неизвестно