Сумина (Колотова) Ольга Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сумина (Колотова) Ольга Николаевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

23.06.1912 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1869 г.р.

Мать

1862 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.06.1912 ст.

Отец: Колотов Николай Михайлович

Мать: Колотова Фекла Ивановна

Крещение
01.07.1912 ст.
Купино, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Восприемники: Василий Алексеевич Колотов
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: не указан

Место жительства
Неизвестно
Черемухов Остров, Юдинская волость, Каинский уезд
Смерть
Неизвестно
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