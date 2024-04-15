Колотова Фекла Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Колотова Фекла Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1862

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1869 г.р.

Дети

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1862

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1903

Дочь: Николаевна

Отец ребёнка: Колотов Николай Михайлович

Рождение ребёнка
15.06.1907 ст.

Сын: Колотов Тимофей Николаевич

Отец ребёнка: Колотов Николай Михайлович

Черемухов Остров, Юдинская волость, Каинский уезд
Рождение ребёнка
16.07.1910 ст.

Сын: Колотов Николай Николаевич

Отец ребёнка: Колотов Николай Михайлович

Рождение ребёнка
23.06.1912 ст.

Дочь: Сумина Ольга Николаевна

Отец ребёнка: Колотов Николай Михайлович

Восприемник
06.06.1914 ст.
Елена Матвеевна (Колотова) Колотова
Рождение ребёнка
21.07.1921

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Колотов Николай Михайлович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Колотов Николай Михайлович

Место жительства
Неизвестно
Черемухов Остров, Юдинская волость, Каинский уезд
Смерть
Неизвестно
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