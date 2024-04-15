Колотова Фекла Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1862
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1903
Дочь: Николаевна
Отец ребёнка: Колотов Николай Михайлович
Рождение ребёнка
15.06.1907 ст.
Сын: Колотов Тимофей Николаевич
Отец ребёнка: Колотов Николай Михайлович
Рождение ребёнка
16.07.1910 ст.
Сын: Колотов Николай Николаевич
Отец ребёнка: Колотов Николай Михайлович
Рождение ребёнка
23.06.1912 ст.
Дочь: Сумина Ольга Николаевна
Отец ребёнка: Колотов Николай Михайлович
Восприемник
06.06.1914 ст.
Елена Матвеевна (Колотова) Колотова
Рождение ребёнка
21.07.1921
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Колотов Николай Михайлович
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно