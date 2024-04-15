Колотов Кузьма — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКолотов Кузьма

Колотов Кузьма

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1869 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Колотов Николай Михайлович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1927

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Мезенцева Александра

Место жительства
Неизвестно
Черемухов Остров, Юдинская волость, Каинский уезд
Смерть
Неизвестно
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