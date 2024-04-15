Колотов Кузьма
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Колотов Николай Михайлович
Рождение ребёнка
1927
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Мезенцева Александра
Место жительства
Неизвестно
Черемухов Остров, Юдинская волость, Каинский уезд
Смерть
Неизвестно