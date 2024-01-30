Бровченко (Барышникова) Елена Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения15.10.1959
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.10.1959
Рождение ребёнка
05.10.1983
Сын: Барышников Станислав Викторович
Отец ребёнка: Моисеев Игорь Анатольевич
Развод
1984
Рождение ребёнка
28.06.1987
Дочь: Федорова Мария Викторовна
Отец ребёнка: Бровченко Виктор Михайлович
Слободзея, Административно-территориальные единицы левобережья Днестра
в 3-05 утра
Место жительства
2020
Клин, Клин, Московская область
до 2022 года постоянно проживала город Тирасполь улица Каховская 12 кв 18
Иммиграция
02.10.2022
Люберцы, Люберцы, Московская область
прибытие из Тирасполя к детям
Путешествие
28.08.2023
Приморско-Ахтарск, Приморско-Ахтарский муниципальный район, Краснодарский край
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Ананьев, Одеська область
ул. Аносова, дом 60