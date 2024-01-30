Бровченко (Барышникова) Елена Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бровченко (Барышникова) Елена Михайловна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

15.10.1959

Пол

Женский

Добавил:

МФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.10.1959

Отец: Барышников Михаил Павлович

Мать: Дербенева Нина Никитовна

Рождение ребёнка
05.10.1983

Сын: Барышников Станислав Викторович

Отец ребёнка: Моисеев Игорь Анатольевич

Тирасполь, Административно-территориальные единицы левобережья Днестра
Развод
1984

Муж: Моисеев Игорь Анатольевич

Тирасполь, Административно-территориальные единицы левобережья Днестра
Рождение ребёнка
28.06.1987

Дочь: Федорова Мария Викторовна

Отец ребёнка: Бровченко Виктор Михайлович

Слободзея, Административно-территориальные единицы левобережья Днестра
в 3-05 утра
Место жительства
2020
Клин, Клин, Московская область
до 2022 года постоянно проживала город Тирасполь улица Каховская 12 кв 18
Иммиграция
02.10.2022
Люберцы, Люберцы, Московская область
прибытие из Тирасполя к детям
Путешествие
28.08.2023
Приморско-Ахтарск, Приморско-Ахтарский муниципальный район, Краснодарский край
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бровченко Виктор Михайлович

Тирасполь, Административно-территориальные единицы левобережья Днестра
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бровченко Виктор Михайлович

Тирасполь, Административно-территориальные единицы левобережья Днестра
Место жительства
Неизвестно
Тирасполь, Административно-территориальные единицы левобережья Днестра
Место жительства
Неизвестно
Ананьев, Одеська область
ул. Аносова, дом 60
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