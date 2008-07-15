Дербенева (Сагайдак) Нина Никитовна
Место рождения
Дата рождения05.04.1936
Дата смерти15.07.2008
ПолЖенский
ОтецНе указан
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.04.1936
Отец: не указан
Рождение ребёнка
15.10.1959
Дочь: Бровченко Елена Михайловна
Отец ребёнка: Барышников Михаил Павлович
Смена фамилии
Неизвестно
Барышникова после Сагайдак Затем второй брак Дербенева
Место жительства
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Пологи, Дніпропетровська область
Место жительства
Неизвестно
Смерть
15.07.2008