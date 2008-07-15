Дербенева (Сагайдак) Нина Никитовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дербенева (Сагайдак) Нина Никитовна

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Место рождения

Ананьев, Одеська область

Дата рождения

05.04.1936

Дата смерти

15.07.2008

Пол

Женский

Добавил:

МФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.04.1936

Отец: не указан

Мать: Герасимова Лидия Антоновна

Ананьев, Одеська область
Рождение ребёнка
15.10.1959

Дочь: Бровченко Елена Михайловна

Отец ребёнка: Барышников Михаил Павлович

Смена фамилии
Неизвестно
Барышникова после Сагайдак Затем второй брак Дербенева
Место жительства
Неизвестно
Тирасполь, Административно-территориальные единицы левобережья Днестра
Место жительства
Неизвестно
Пологи, Дніпропетровська область
Место жительства
Неизвестно
Смерть
15.07.2008
Тирасполь, Административно-территориальные единицы левобережья Днестра
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