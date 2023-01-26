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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Место упоминается в справочниках:
• Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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• Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
1003Селидовка, с. каз.при вершине рч. Соленой.75станов. кварт.49817981820Церковь православная 1. Ярмарок 3. Базары.
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
264. Селидовка, село бывшее государственное, при речке Соленой, дворов 637, жителей 3640, волостное правление (уездный город в 69 верстах), церковь православная, школа, а Показать все
Волости и гмины 1890 года
Местонахождение волостного правления№СтанКрестьянской земли десятинСеленийКрестьянских дворовМужчинЖенщинОбоего полаНе крестьянских дворов
село Селидовка7512909191615557354671104040
Список населённых мест Екатеринославской губернии 1911 года
№НазваниеРазряд крестьяннДворовМужчинЖенщинВсего
1. № по учету земель: 366.Селидово бывшие государственные1153391539087823
2. № по учету земель: 367.Ново-Селидовкабывшие государственные
Государственный реестр географических названий Украины (за 2018 год)
Реєстраційний номерУнормована назваТип населеного пунктуАдміністративний статусРайонМіська, сільська/селищна рада
А-5303Селидовемістомісто обласного підпорядкування, центр міської радиміськрада Селидівська