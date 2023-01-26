город Селидово — Familio

Селидово

Статус
жилой
Тип
город
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Екатеринославская губерния, Бахмутский уезд
1003Селидовка, с. каз.при вершине рч. Соленой.75станов. кварт.49817981820Церковь православная 1. Ярмарок 3. Базары.

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Екатеринославская губерния, Бахмутский уезд, Селидовская волость
264. Селидовка, село бывшее государственное, при речке Соленой, дворов 637, жителей 3640, волостное правление (уездный город в 69 верстах), церковь православная, школа, а Показать все

Волости и гмины 1890 года

Местонахождение волостного правленияСтанКрестьянской земли десятинСеленийКрестьянских дворовМужчинЖенщинОбоего полаНе крестьянских дворов
Екатеринославская губерния, Бахмутский уезд, Селидовская волость
село Селидовка7512909191615557354671104040

Список населённых мест Екатеринославской губернии 1911 года

НазваниеРазряд крестьяннДворовМужчинЖенщинВсего
Бахмутский уезд, Селидовская волость
1. № по учету земель: 366.Селидово бывшие государственные1153391539087823
2. № по учету земель: 367.Ново-Селидовкабывшие государственные

Государственный реестр географических названий Украины (за 2018 год)

Реєстраційний номерУнормована назваТип населеного пунктуАдміністративний статусРайонМіська, сільська/селищна рада
Донецька область
А-5303Селидовемістомісто обласного підпорядкування, центр міської радиміськрада Селидівська

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