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Бровченко Виктор Михайлович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

11.09.1960

Дата смерти

07.11.2015

Пол

Мужской

Добавил:

МФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.09.1960

Отец: Бровченко Михаил Тимофеевич

Мать: Бровченко Мария Ивановна

Рождение ребёнка
28.06.1987

Дочь: Федорова Мария Викторовна

Мать ребёнка: Бровченко Елена Михайловна

Слободзея, Административно-территориальные единицы левобережья Днестра
в 3-05 утра
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Бровченко Елена Михайловна

Тирасполь, Административно-территориальные единицы левобережья Днестра
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Бровченко Елена Михайловна

Тирасполь, Административно-территориальные единицы левобережья Днестра
Место жительства
Неизвестно
Тирасполь, Административно-территориальные единицы левобережья Днестра
Смерть
07.11.2015
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