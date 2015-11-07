Бровченко Виктор Михайлович
Место рожденияНе указано
Дата рождения11.09.1960
Дата смерти07.11.2015
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.09.1960
Рождение ребёнка
28.06.1987
Дочь: Федорова Мария Викторовна
Мать ребёнка: Бровченко Елена Михайловна
Слободзея, Административно-территориальные единицы левобережья Днестра
в 3-05 утра
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
07.11.2015