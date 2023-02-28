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Александров Евдоким Александрович

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Место рождения

Янтиково, Янтиковский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия

Дата рождения

19.07.1884

Дата смерти

29.09.1948

Пол

Мужской

Добавил:

ГУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.07.1884

Отец: Спиридонов Александр Спиридонович

Мать: Спиридонова Дарья Ефремовна

Янтиково, Янтиковский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
крестный Тимофей Егоров
Бракосочетание
02.07.1904

Жена: Евдокия Демьяновна

Янтиково, Янтиковский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
женился в 19 лет
Рождение ребёнка
28.05.1910 или 29.04.1910

Дочь: Иванова Пелагея Евдокимовна

Мать ребёнка: Евдокия Демьяновна

Янтиково, Янтиковский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
крестная Фекла - дочь Михаила Трофимова
Рождение ребёнка
1912

Дочь: Мария Евдокимовна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1915 или 1925

Сын: Чернов Иван Евдокимович

Мать ребёнка: не указана

Янтиково, Янтиковский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Рождение ребёнка
25.07.1924

Сын: Чернов Илья Евдокимович

Мать ребёнка: Вера Павловна

Янтиково, Янтиковский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Вера Павловна

Смерть
29.09.1948
Янтиково, Янтиковский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
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