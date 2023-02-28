Александров Евдоким Александрович
Место рождения
Дата рождения19.07.1884
Дата смерти29.09.1948
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.07.1884
крестный Тимофей Егоров
Бракосочетание
02.07.1904
Жена: Евдокия Демьяновна
женился в 19 лет
Рождение ребёнка
28.05.1910 или 29.04.1910
Дочь: Иванова Пелагея Евдокимовна
Мать ребёнка: Евдокия Демьяновна
крестная Фекла - дочь Михаила Трофимова
Рождение ребёнка
1912
Дочь: Мария Евдокимовна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1915 или 1925
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
25.07.1924
Мать ребёнка: Вера Павловна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Вера Павловна
Смерть
29.09.1948
цирроз печени гипертрофия 65 лет