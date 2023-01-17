Спиридонова (Ефремова) Дарья Ефремовна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1861
Дата смерти25.02.1887
ПолЖенский
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1861
Отец: Григорьев Ефрем Григорьевич
Мать: не указана
Бракосочетание
01.05.1883
первым браком
Рождение ребёнка
19.07.1884
Сын: Александров Евдоким Александрович
Отец ребёнка: Спиридонов Александр Спиридонович
крестный Тимофей Егоров
Смерть
25.02.1887
умерла при родах (двойня)