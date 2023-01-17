Спиридонова (Ефремова) Дарья Ефремовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Спиридонова (Ефремова) Дарья Ефремовна

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Место рождения

Уразлино, Янтиковский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия

Дата рождения

Около 1861

Дата смерти

25.02.1887

Пол

Женский

Добавил:

ГУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1861

Отец: Григорьев Ефрем Григорьевич

Мать: не указана

Уразлино, Янтиковский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Бракосочетание
01.05.1883

Муж: Спиридонов Александр Спиридонович

первым браком
Рождение ребёнка
19.07.1884

Сын: Александров Евдоким Александрович

Отец ребёнка: Спиридонов Александр Спиридонович

Янтиково, Янтиковский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
крестный Тимофей Егоров
Смерть
25.02.1887
Янтиково, Янтиковский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
умерла при родах (двойня)
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