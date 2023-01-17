(Демьянова) Евдокия Демьяновна
Место рождения
Дата рождения1885
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1885
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
02.07.1904
женился в 19 лет
Рождение ребёнка
28.05.1910 или 29.04.1910
Дочь: Иванова Пелагея Евдокимовна
Отец ребёнка: Александров Евдоким Александрович
крестная Фекла - дочь Михаила Трофимова
Смерть
Неизвестно