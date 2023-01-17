(Демьянова) Евдокия Демьяновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Демьянова) Евдокия Демьяновна

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Место рождения

Новое Буяново, Янтиковский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия

Дата рождения

1885

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ГУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1885

Отец: не указан

Мать: не указана

Новое Буяново, Янтиковский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Бракосочетание
02.07.1904

Муж: Александров Евдоким Александрович

Янтиково, Янтиковский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
женился в 19 лет
Рождение ребёнка
28.05.1910 или 29.04.1910

Дочь: Иванова Пелагея Евдокимовна

Отец ребёнка: Александров Евдоким Александрович

Янтиково, Янтиковский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
крестная Фекла - дочь Михаила Трофимова
Смерть
Неизвестно
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