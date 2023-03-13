Наумовъ Тихонъ
Место рожденияНе указано
Дата рождения1776
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1776
Отец: Наумъ
Мать: Наумова Татьяна
Рождение ребёнка
04.10.1807
Сын: Наумовъ Андрей
Мать ребёнка: Наумова Дарья
Рождение ребёнка
1808
Дочь: Авдотья
Мать ребёнка: Наумова Дарья
Рождение ребёнка
1811
Сын: Наумовъ Трофимъ
Мать ребёнка: Наумова Дарья
Военная служба
1813
Военная служба
1813
Рождение ребёнка
01.08.1816
Дочь: Салманида
Мать ребёнка: Наумова Дарья
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Наумова Дарья