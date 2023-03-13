Наумовъ Тихонъ — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиНаумовъ Тихонъ

Наумовъ Тихонъ

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1776

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1776

Отец: Наумъ

Мать: Наумова Татьяна

Рождение ребёнка
04.10.1807

Сын: Наумовъ Андрей

Мать ребёнка: Наумова Дарья

Рождение ребёнка
1808

Дочь: Авдотья

Мать ребёнка: Наумова Дарья

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1811

Сын: Наумовъ Трофимъ

Мать ребёнка: Наумова Дарья

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Военная служба
1813
Военная служба
1813
Рождение ребёнка
01.08.1816

Дочь: Салманида

Мать ребёнка: Наумова Дарья

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Наумова Дарья

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close