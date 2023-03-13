Наумова Татьяна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Наумова Татьяна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1747

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Муж

Дети

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1747

Отец: Осипъ

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1776

Сын: Наумовъ Тихонъ

Отец ребёнка: Наумъ

Рождение ребёнка
1778

Дочь: Грошева Авдотья

Отец ребёнка: Наумъ

Костромскаво наместничества, Ветлятской округи
Рождение ребёнка
1785

Сын: Наумовъ Юда

Отец ребёнка: Наумъ

деревни Кресцей
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Наумъ

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