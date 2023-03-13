Наумова Татьяна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1747
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1747
Отец: Осипъ
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1776
Сын: Наумовъ Тихонъ
Отец ребёнка: Наумъ
Рождение ребёнка
1778
Дочь: Грошева Авдотья
Отец ребёнка: Наумъ
Костромскаво наместничества, Ветлятской округи
Рождение ребёнка
1785
Сын: Наумовъ Юда
Отец ребёнка: Наумъ
деревни Кресцей
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Наумъ