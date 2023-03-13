Наумъ — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Наумъ

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1747 г.р.

Дети

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1776

Сын: Наумовъ Тихонъ

Мать ребёнка: Наумова Татьяна

Рождение ребёнка
1778

Дочь: Грошева Авдотья

Мать ребёнка: Наумова Татьяна

Костромскаво наместничества, Ветлятской округи
Рождение ребёнка
1785

Сын: Наумовъ Юда

Мать ребёнка: Наумова Татьяна

деревни Кресцей
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Наумова Татьяна

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