Наумъ
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1776
Сын: Наумовъ Тихонъ
Мать ребёнка: Наумова Татьяна
Рождение ребёнка
1778
Дочь: Грошева Авдотья
Мать ребёнка: Наумова Татьяна
Костромскаво наместничества, Ветлятской округи
Рождение ребёнка
1785
Сын: Наумовъ Юда
Мать ребёнка: Наумова Татьяна
деревни Кресцей
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Наумова Татьяна