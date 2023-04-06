Наумова (Ленкова) Дарья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Наумова (Ленкова) Дарья

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Место рождения

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

1784

Дата смерти

15.11.1842

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1784

Отец: Ленковъ Степанъ

Мать: Ленкова Аксинья

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
04.10.1807

Сын: Наумовъ Андрей

Отец ребёнка: Наумовъ Тихонъ

Рождение ребёнка
1808

Дочь: Авдотья

Отец ребёнка: Наумовъ Тихонъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1811

Сын: Наумовъ Трофимъ

Отец ребёнка: Наумовъ Тихонъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
01.08.1816

Дочь: Салманида

Отец ребёнка: Наумовъ Тихонъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: не указан

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Наумовъ Тихонъ

Смерть
15.11.1842
Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
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