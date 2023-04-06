Наумова (Ленкова) Дарья
Место рождения
Дата рождения1784
Дата смерти15.11.1842
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1784
Отец: Ленковъ Степанъ
Мать: Ленкова Аксинья
Рождение ребёнка
04.10.1807
Сын: Наумовъ Андрей
Отец ребёнка: Наумовъ Тихонъ
Рождение ребёнка
1808
Дочь: Авдотья
Отец ребёнка: Наумовъ Тихонъ
Рождение ребёнка
1811
Сын: Наумовъ Трофимъ
Отец ребёнка: Наумовъ Тихонъ
Рождение ребёнка
01.08.1816
Дочь: Салманида
Отец ребёнка: Наумовъ Тихонъ
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: не указан
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Наумовъ Тихонъ
Смерть
15.11.1842