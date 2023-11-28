Пузыня Татьяна Захаровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1842
Дата смерти22.09.1910 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Около 1869
Сын: Пузыня Аким Кузьмич
Отец ребёнка: Пузыня Кузьма Яковлевич
Рождение ребёнка
02.04.1876 ст.
Дочь: Казакевич Мария Кузьминична
Отец ребёнка: Пузыня Кузьма Яковлевич
Рождение ребёнка
16.04.1878 ст.
Дочь: Пузыня Ирина Кузьминична
Отец ребёнка: Пузыня Кузьма Яковлевич
Рождение ребёнка
09.10.1885 ст.
Сын: Пузыня Яков Кузьмич
Отец ребёнка: Пузыня Кузьма Яковлевич
Рождение ребёнка
11.01.1889 ст.
Дочь: Зарембо Домна Кузьминична
Отец ребёнка: Пузыня Кузьма Яковлевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Пузыня Кузьма Яковлевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
22.09.1910 ст.