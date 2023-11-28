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Пузыня Татьяна Захаровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1842

Дата смерти

22.09.1910 ст.

Пол

Женский

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1842

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1869

Сын: Пузыня Аким Кузьмич

Отец ребёнка: Пузыня Кузьма Яковлевич

Батурино, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
02.04.1876 ст.

Дочь: Казакевич Мария Кузьминична

Отец ребёнка: Пузыня Кузьма Яковлевич

Батурино, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
16.04.1878 ст.

Дочь: Пузыня Ирина Кузьминична

Отец ребёнка: Пузыня Кузьма Яковлевич

Батурино, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
09.10.1885 ст.

Сын: Пузыня Яков Кузьмич

Отец ребёнка: Пузыня Кузьма Яковлевич

Батурино, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
11.01.1889 ст.

Дочь: Зарембо Домна Кузьминична

Отец ребёнка: Пузыня Кузьма Яковлевич

Батурино, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Пузыня Григорий Кузьмич

Отец ребёнка: Пузыня Кузьма Яковлевич

Батурино, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Пузыня Кузьма Яковлевич

Смерть
22.09.1910 ст.
Батурино, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
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