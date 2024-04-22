Пузыня Кузьма Яковлевич
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1869
Сын: Пузыня Аким Кузьмич
Мать ребёнка: Пузыня Татьяна Захаровна
Рождение ребёнка
02.04.1876 ст.
Дочь: Казакевич Мария Кузьминична
Мать ребёнка: Пузыня Татьяна Захаровна
Рождение ребёнка
16.04.1878 ст.
Дочь: Пузыня Ирина Кузьминична
Мать ребёнка: Пузыня Татьяна Захаровна
Рождение ребёнка
09.10.1885 ст.
Сын: Пузыня Яков Кузьмич
Мать ребёнка: Пузыня Татьяна Захаровна
Рождение ребёнка
11.01.1889 ст.
Дочь: Зарембо Домна Кузьминична
Мать ребёнка: Пузыня Татьяна Захаровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Пузыня Татьяна Захаровна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Пузыня Татьяна Захаровна
Смерть
Неизвестно