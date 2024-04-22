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Пузыня Кузьма Яковлевич

Место рождения

Батурино, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Батурино, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
Около 1869

Сын: Пузыня Аким Кузьмич

Мать ребёнка: Пузыня Татьяна Захаровна

Батурино, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
02.04.1876 ст.

Дочь: Казакевич Мария Кузьминична

Мать ребёнка: Пузыня Татьяна Захаровна

Батурино, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
16.04.1878 ст.

Дочь: Пузыня Ирина Кузьминична

Мать ребёнка: Пузыня Татьяна Захаровна

Батурино, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
09.10.1885 ст.

Сын: Пузыня Яков Кузьмич

Мать ребёнка: Пузыня Татьяна Захаровна

Батурино, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
11.01.1889 ст.

Дочь: Зарембо Домна Кузьминична

Мать ребёнка: Пузыня Татьяна Захаровна

Батурино, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Пузыня Григорий Кузьмич

Мать ребёнка: Пузыня Татьяна Захаровна

Батурино, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Пузыня Татьяна Захаровна

Смерть
Неизвестно
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