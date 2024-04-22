Пузыня Аким Кузьмич
Место рождения
Дата рожденияОколо 1869
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1869
Отец: Пузыня Кузьма Яковлевич
Мать: Пузыня Татьяна Захаровна
Бракосочетание
24.01.1896 ст.
Жена: Пузыня Анисья Никитична
Пушкин, Царскосельский уезд
Рождение ребёнка
26.07.1897 ст.
Мать ребёнка: Пузыня Анисья Никитична
Рождение ребёнка
03.03.1899 ст.
Дочь: Пузыня Александра Акимовна
Мать ребёнка: Пузыня Анисья Никитична
Рождение ребёнка
10.02.1901 ст.
Дочь: Пузыня Мария Акимовна
Мать ребёнка: Пузыня Анисья Никитична
Рождение ребёнка
26.11.1902 ст.
Мать ребёнка: Пузыня Анисья Никитична
Рождение ребёнка
01.01.1905 ст.
Мать ребёнка: Пузыня Анисья Никитична
Рождение ребёнка
21.01.1907 ст.
Дочь: Пузыня Агния Акимовна
Мать ребёнка: Пузыня Анисья Никитична
Рождение ребёнка
16.08.1909 ст.
Мать ребёнка: Пузыня Анисья Никитична
Рождение ребёнка
24.09.1911 ст.
Сын: Пузыня Пётр Акимович
Мать ребёнка: Пузыня Анисья Никитична
Смерть
Неизвестно