Пузыня Анисья Никитична
Место рождения
Дата рождения1872
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1872
Бракосочетание
24.01.1896 ст.
Муж: Пузыня Аким Кузьмич
Пушкин, Царскосельский уезд
Рождение ребёнка
26.07.1897 ст.
Отец ребёнка: Пузыня Аким Кузьмич
Рождение ребёнка
03.03.1899 ст.
Дочь: Пузыня Александра Акимовна
Отец ребёнка: Пузыня Аким Кузьмич
Рождение ребёнка
10.02.1901 ст.
Дочь: Пузыня Мария Акимовна
Отец ребёнка: Пузыня Аким Кузьмич
Рождение ребёнка
26.11.1902 ст.
Отец ребёнка: Пузыня Аким Кузьмич
Рождение ребёнка
01.01.1905 ст.
Отец ребёнка: Пузыня Аким Кузьмич
Рождение ребёнка
21.01.1907 ст.
Дочь: Пузыня Агния Акимовна
Отец ребёнка: Пузыня Аким Кузьмич
Рождение ребёнка
16.08.1909 ст.
Отец ребёнка: Пузыня Аким Кузьмич
Рождение ребёнка
24.09.1911 ст.
Сын: Пузыня Пётр Акимович
Отец ребёнка: Пузыня Аким Кузьмич
Смерть
Неизвестно