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Пузыня Анисья Никитична

Место рождения

Старое Маслово, Марёвский муниципальный район, Новгородская область

Дата рождения

1872

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1872

Отец: не указан

Мать: не указана

Старое Маслово, Марёвский муниципальный район, Новгородская область
Бракосочетание
24.01.1896 ст.

Муж: Пузыня Аким Кузьмич

Пушкин, Царскосельский уезд
Рождение ребёнка
26.07.1897 ст.

Сын: Пузыня Николай Акимович

Отец ребёнка: Пузыня Аким Кузьмич

Батурино, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
03.03.1899 ст.

Дочь: Пузыня Александра Акимовна

Отец ребёнка: Пузыня Аким Кузьмич

Батурино, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
10.02.1901 ст.

Дочь: Пузыня Мария Акимовна

Отец ребёнка: Пузыня Аким Кузьмич

Батурино, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
26.11.1902 ст.

Сын: Пузыня Георгий Акимович

Отец ребёнка: Пузыня Аким Кузьмич

Батурино, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
01.01.1905 ст.

Сын: Пузыня Василий Акимович

Отец ребёнка: Пузыня Аким Кузьмич

Батурино, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
21.01.1907 ст.

Дочь: Пузыня Агния Акимовна

Отец ребёнка: Пузыня Аким Кузьмич

Батурино, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
16.08.1909 ст.

Сын: Пузыня Сергей Акимович

Отец ребёнка: Пузыня Аким Кузьмич

Батурино, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
24.09.1911 ст.

Сын: Пузыня Пётр Акимович

Отец ребёнка: Пузыня Аким Кузьмич

Батурино, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Смерть
Неизвестно
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