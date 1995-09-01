Федулова (Елышева) Мария Александровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.08.1920
Дата смерти?.09.1995
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.08.1920
Отец: Елышев Александр
Мать: Елышева Ульяна
Рождение ребёнка
18.10.1947
Сын: Федулов Вячеслав Васильевич
Отец ребёнка: Федулов Василий Федорович
Рождение ребёнка
14.07.1949
Дочь: Хребтова Ирина Васильевна
Отец ребёнка: Федулов Василий Федорович
Рождение ребёнка
29.11.1951
Дочь: Антясова Екатерина Васильевна
Отец ребёнка: Федулов Василий Федорович
Киренск, Киренский муниципальный район, Иркутская область
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
?.09.1995