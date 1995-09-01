Федулова (Елышева) Мария Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Федулова (Елышева) Мария Александровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.08.1920

Дата смерти

?.09.1995

Пол

Женский

Добавил:

АИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.08.1920

Отец: Елышев Александр

Мать: Елышева Ульяна

Рождение ребёнка
18.10.1947

Сын: Федулов Вячеслав Васильевич

Отец ребёнка: Федулов Василий Федорович

Рождение ребёнка
14.07.1949

Дочь: Хребтова Ирина Васильевна

Отец ребёнка: Федулов Василий Федорович

Рождение ребёнка
29.11.1951

Дочь: Антясова Екатерина Васильевна

Отец ребёнка: Федулов Василий Федорович

Киренск, Киренский муниципальный район, Иркутская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Федулов Василий Федорович

Смерть
?.09.1995