Елышев Александр — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Елышев Александр

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Елышев Александр Александрович

Мать ребёнка: Елышева Ульяна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Елышев Михаил Александрович

Мать ребёнка: Елышева Ульяна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Елышева) Нина Александровна

Мать ребёнка: Елышева Ульяна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ильина (Елышева) Валентина Александровна

Мать ребёнка: Елышева Ульяна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Елышева) Антонина Александровна

Мать ребёнка: Елышева Ульяна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Елышева Зоя Александровна

Мать ребёнка: Елышева Ульяна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Елышева Ульяна

Рождение ребёнка
01.08.1920

Дочь: Федулова (Елышева) Мария Александровна

Мать ребёнка: Елышева Ульяна

Смерть
Неизвестно

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