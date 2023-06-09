Елышева Ульяна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Елышева Ульяна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Елышев Александр Александрович

Отец ребёнка: Елышев Александр

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Елышев Михаил Александрович

Отец ребёнка: Елышев Александр

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Елышева) Нина Александровна

Отец ребёнка: Елышев Александр

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ильина (Елышева) Валентина Александровна

Отец ребёнка: Елышев Александр

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Елышева) Антонина Александровна

Отец ребёнка: Елышев Александр

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Елышева Зоя Александровна

Отец ребёнка: Елышев Александр

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Елышев Александр

Рождение ребёнка
01.08.1920

Дочь: Федулова (Елышева) Мария Александровна

Отец ребёнка: Елышев Александр

Смерть
Неизвестно

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