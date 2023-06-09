Елышева Ульяна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Елышев Александр Александрович
Отец ребёнка: Елышев Александр
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Елышев Михаил Александрович
Отец ребёнка: Елышев Александр
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Елышева) Нина Александровна
Отец ребёнка: Елышев Александр
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ильина (Елышева) Валентина Александровна
Отец ребёнка: Елышев Александр
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Елышева) Антонина Александровна
Отец ребёнка: Елышев Александр
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Елышева Зоя Александровна
Отец ребёнка: Елышев Александр
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Елышев Александр
Рождение ребёнка
01.08.1920
Дочь: Федулова (Елышева) Мария Александровна
Отец ребёнка: Елышев Александр
Смерть
Неизвестно