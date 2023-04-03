Кнот (Левер) Хая Берковна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кнот (Левер) Хая Берковна

Место рождения

?, , ,

Дата рождения

1860

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1860

Отец: Левер Берка (Берелий Беркель) Израилевич

Мать: Левер Сосса Лейбова

?, , ,
Рождение ребёнка
1884

Дочь: Школьникова Сара Лейбовна

Отец ребёнка: Кнот Лейба Берков

?, , ,
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кнот Гавриил Лейбович

Отец ребёнка: Кнот Лейба Берков

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Розалия Лейбовна

Отец ребёнка: Кнот Лейба Берков

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кнот Безымянный Лейбов

Отец ребёнка: Кнот Лейба Берков

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кнот Яков Лейбов

Отец ребёнка: Кнот Лейба Берков

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кнот Лейба Берков

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Работа или профессия
Неизвестно
?
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
?, , ,
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