Кнот (Левер) Хая Берковна
Место рождения?, , ,
Дата рождения1860
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1860
?, , ,
Рождение ребёнка
1884
Дочь: Школьникова Сара Лейбовна
Отец ребёнка: Кнот Лейба Берков
?, , ,
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Кнот Лейба Берков
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Розалия Лейбовна
Отец ребёнка: Кнот Лейба Берков
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Кнот Лейба Берков
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кнот Яков Лейбов
Отец ребёнка: Кнот Лейба Берков
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Кнот Лейба Берков
Работа или профессия
Неизвестно
?
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
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