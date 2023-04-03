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Кнот Лейба Берков

Место рождения

?, , ,

Дата рождения

1852

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1852

Отец: Кнот Берка

Мать: Кнот Сара (Сора) Янкелева

?, , ,
Рождение ребёнка
1884

Дочь: Школьникова Сара Лейбовна

Мать ребёнка: Кнот Хая Берковна

?, , ,
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кнот Гавриил Лейбович

Мать ребёнка: Кнот Хая Берковна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Розалия Лейбовна

Мать ребёнка: Кнот Хая Берковна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кнот Безымянный Лейбов

Мать ребёнка: Кнот Хая Берковна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кнот Яков Лейбов

Мать ребёнка: Кнот Хая Берковна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кнот Хая Берковна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Работа или профессия
Неизвестно
?
Место жительства
Неизвестно
?, , ,
Смерть
Неизвестно
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