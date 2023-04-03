Кнот Лейба Берков
Место рождения?, , ,
Дата рождения1852
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1852
Отец: Кнот Берка
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Рождение ребёнка
1884
Дочь: Школьникова Сара Лейбовна
Мать ребёнка: Кнот Хая Берковна
?, , ,
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Кнот Хая Берковна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Розалия Лейбовна
Мать ребёнка: Кнот Хая Берковна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Кнот Хая Берковна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кнот Яков Лейбов
Мать ребёнка: Кнот Хая Берковна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Кнот Хая Берковна
Работа или профессия
Неизвестно
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Место жительства
Неизвестно
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Смерть
Неизвестно
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