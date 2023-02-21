Параскева Гавриловна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1824
Сын: Гром Иван Васильевич
Отец ребёнка: Гром Василий Матвеевич
Год рождения приблизительный. В ноябре 1850 женился в возрасте 26.
Рождение ребёнка
1837
Дочь: Стефанида Васильевна
Отец ребёнка: Гром Василий Матвеевич
Год рождения приблизительный.
Рождение ребёнка
1842
Дочь: Зиновия Васильевна
Отец ребёнка: Гром Василий Матвеевич
Рождение ребёнка
11.07.1844
Дочь: Ефимия Васильевна
Отец ребёнка: Гром Василий Матвеевич
Рождение ребёнка
04.03.1847
Отец ребёнка: Гром Василий Матвеевич
Смерть
Неизвестно