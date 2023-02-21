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Параскева Гавриловна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1824

Сын: Гром Иван Васильевич

Отец ребёнка: Гром Василий Матвеевич

Год рождения приблизительный. В ноябре 1850 женился в возрасте 26.
Рождение ребёнка
1837

Дочь: Стефанида Васильевна

Отец ребёнка: Гром Василий Матвеевич

Год рождения приблизительный.
Рождение ребёнка
1842

Дочь: Зиновия Васильевна

Отец ребёнка: Гром Василий Матвеевич

Рождение ребёнка
11.07.1844

Дочь: Ефимия Васильевна

Отец ребёнка: Гром Василий Матвеевич

Рождение ребёнка
04.03.1847

Сын: Гром Герасим Васильевич

Отец ребёнка: Гром Василий Матвеевич

Смерть
Неизвестно
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