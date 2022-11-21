Гром Иван Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1824
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1824
Отец: Гром Василий Матвеевич
Мать: Параскева Гавриловна
Год рождения приблизительный. В ноябре 1850 женился в возрасте 26.
Рождение ребёнка
26.10.1854
Сын: Гром Иван Иванович
Мать ребёнка: Гром (Бойцук) Фёкла Антоновна
Рождение ребёнка
21.08.1857
Дочь: (Гром) Васса Ивановна
Мать ребёнка: Гром (Бойцук) Фёкла Антоновна
Рождение ребёнка
15.01.1861
Сын: Гром Иоан Иванович
Мать ребёнка: Гром (Бойцук) Фёкла Антоновна
Рождение ребёнка
16.06.1863
Сын: Гром Тихон Иванович
Мать ребёнка: Гром (Бойцук) Фёкла Антоновна
Рождение ребёнка
29.01.1866
Дочь: (Гром) Анна Ивановна
Мать ребёнка: Гром (Бойцук) Фёкла Антоновна
Рождение ребёнка
29.01.1866
Дочь: (Гром) Мария Ивановна
Мать ребёнка: Гром (Бойцук) Фёкла Антоновна
Рождение ребёнка
12.01.1869
Дочь: (Гром) Татьяна Ивановна
Мать ребёнка: Гром (Бойцук) Фёкла Антоновна
Умань Текуча, Иоанно-Богословская церковь 1869 г. Рождения, бракосо...Ф. 127, о. 1012, д. 3980)
Рождение ребёнка
12.01.1869
Сын: Гром Савва Иванолвич
Мать ребёнка: Гром (Бойцук) Фёкла Антоновна
Умань Текуча, Иоанно-Богословская церковь 1869 г. Рождения, бракосо...Ф. 127, о. 1012, д. 3980)
Смерть
Неизвестно