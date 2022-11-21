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Гром Иван Васильевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1824

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1824

Отец: Гром Василий Матвеевич

Мать: Параскева Гавриловна

Год рождения приблизительный. В ноябре 1850 женился в возрасте 26.
Рождение ребёнка
26.10.1854

Сын: Гром Иван Иванович

Мать ребёнка: Гром (Бойцук) Фёкла Антоновна

Рождение ребёнка
21.08.1857

Дочь: (Гром) Васса Ивановна

Мать ребёнка: Гром (Бойцук) Фёкла Антоновна

Рождение ребёнка
15.01.1861

Сын: Гром Иоан Иванович

Мать ребёнка: Гром (Бойцук) Фёкла Антоновна

Рождение ребёнка
16.06.1863

Сын: Гром Тихон Иванович

Мать ребёнка: Гром (Бойцук) Фёкла Антоновна

Рождение ребёнка
29.01.1866

Дочь: (Гром) Анна Ивановна

Мать ребёнка: Гром (Бойцук) Фёкла Антоновна

Рождение ребёнка
29.01.1866

Дочь: (Гром) Мария Ивановна

Мать ребёнка: Гром (Бойцук) Фёкла Антоновна

Рождение ребёнка
12.01.1869

Дочь: (Гром) Татьяна Ивановна

Мать ребёнка: Гром (Бойцук) Фёкла Антоновна

Умань Текуча, Иоанно-Богословская церковь 1869 г. Рождения, бракосо...Ф. 127, о. 1012, д. 3980)
Рождение ребёнка
12.01.1869

Сын: Гром Савва Иванолвич

Мать ребёнка: Гром (Бойцук) Фёкла Антоновна

Умань Текуча, Иоанно-Богословская церковь 1869 г. Рождения, бракосо...Ф. 127, о. 1012, д. 3980)
Смерть
Неизвестно

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