Семанов Александр Иванович
Место рождения
Дата рождения28.07.1863 ст.
Дата смерти15.06.1933
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.07.1863 ст.
- № 19 о рождении 28 июля 1863 года сына Александра у крестьянина деревни Хвостовской Ивана Степановича Семанова и законной жены его Натальи Ивановны, оба православного вероисповедания. Крещен 30 июля... Показать все
Работа или профессия
Неизвестно
лесной приказчик | Должность: лесной приказчик
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Образование
Неизвестно
Образовательное учреждение: 2-х классное училище
Место жительства
Неизвестно
После переезда из Анненского моста в Ленинград Александр Иванович Семанов с супругой Ириной Артемьевной жил на улице Восстания у Николая Афанасьевича Семанова. После кончины Александра Ивановича в 19... Показать все
Место жительства
Неизвестно
Вытегра, Вытегорский муниципальный район, Вологодская область
Военная служба
Неизвестно
Воинское звание: матрос сигнальщик Сибирского флотского экипажа
Бракосочетание
20.09.1893 ст.
Кол-во лет жениха: 30 | Кол-во лет невесте: 17 | - № 15 о венчании 20 сентября 1893 года уволенного в запас матроса сигнальщика Сибирского флотского экипажа Александра Иоанновича Семанова, 30 лет, пра... Показать все
Рождение ребёнка
03.08.1895 ст.
Сын: Семанов Иван Александрович
Мать ребёнка: Семанова (Палтусова) Ирина Артемьевна
Бадожский Погост, Вытегорский муниципальный район, Вологодская область
В метрических книгах Вытегорского уезда Бадогскаго прихода за 1896 год в 1-й части о Родившихся под №28 написано: «Августа третьего, у крестьянина Архангельской губернии Холмогорского уезда Емецкой во... Показать все
Место жительства
1897
Вид учета: Всероссийская перепись населения 1897 г. | В переписных листах Первой всеобщей переписи населения Российской империи 1897 года по деревне Хвостовской Емецкого сельского общества Емецкой вол... Показать все
Смерть
15.06.1933