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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
Местные сообщества
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
846Бадосский погост (Тиречева), пог.при колодцах.5151466Церквей православных 2.
Список населённых мест Олонецкой губернии 1905 года
№НазваниеСельское обществоРека или озероОт уездного городаОт волостного правленияРасстоянияДомовСемейМужчинЖенщин
210015. Бадожский погостБадожскоеПри Мариинском канале575До ближайшего поселения: 1½. До школы: 125 с. До почтового отделения: 5. До пароходной пристани: 2. Крестьянское: —. Не крестьянское: 4. Крестьянское: —. Не крестьянское: 4. Крестьянское: —. Не крестьянское: 7. Крестьянское: —. Не крестьянское: 4.
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
33418Бадожский Погостдеревня60°41'с.ш.37°08'в.д.P-37-111
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
19622412111д Бадожский Погостдеревня