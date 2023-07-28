Иван Семенов
Место рождения
Дата рожденияОколо 1830
Дата смертиПосле 1869
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1830
Отец: Семен Григорьев
Мать: Феодосия Васильева
Рождение ребёнка
1849
Дочь: Александра Иванова
Мать ребёнка: Евгения Андреева
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Евгения Андреева
Работа или профессия
Неизвестно
крепостной крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Московская губ., Волоколамский у., дер. Красиково
Смерть
После 1869