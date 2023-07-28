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Иван Семенов

Место рождения

Красиково, Волоколамский муниципальный район, Московская область

Дата рождения

Около 1830

Дата смерти

После 1869

Пол

Мужской

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1830

Отец: Семен Григорьев

Мать: Феодосия Васильева

Красиково, Волоколамский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
1849

Дочь: Александра Иванова

Мать ребёнка: Евгения Андреева

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Евгения Андреева

Работа или профессия
Неизвестно
крепостной крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Красиково, Волоколамский муниципальный район, Московская область
Московская губ., Волоколамский у., дер. Красиково
Смерть
После 1869