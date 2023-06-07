Феодосия Васильева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1802
Дата смертиМежду 1834 и 1869
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1802
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1830
Сын: Иван Семенов
Отец ребёнка: Семен Григорьев
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Марина Семенова
Отец ребёнка: Семен Григорьев
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Семен Семенов
Отец ребёнка: Семен Григорьев
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Семен Григорьев
Работа или профессия
Неизвестно
крепостная крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Московская губ., Волоколамский у., дер. Красиково
Смерть
Между 1834 и 1869