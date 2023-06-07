Феодосия Васильева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиФеодосия Васильева

Феодосия Васильева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1802

Дата смерти

Между 1834 и 1869

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1801 г.р.

Дети

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1802

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1830

Сын: Иван Семенов

Отец ребёнка: Семен Григорьев

Красиково, Волоколамский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Марина Семенова

Отец ребёнка: Семен Григорьев

Красиково, Волоколамский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Семен Семенов

Отец ребёнка: Семен Григорьев

Красиково, Волоколамский муниципальный район, Московская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Семен Григорьев

Красиково, Волоколамский муниципальный район, Московская область
Работа или профессия
Неизвестно
крепостная крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Красиково, Волоколамский муниципальный район, Московская область
Московская губ., Волоколамский у., дер. Красиково
Смерть
Между 1834 и 1869