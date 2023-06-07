Семен Григорьев
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1801
Дата смертиПосле 1869
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1801
Отец: Григорий Леонтиев
Мать: Мария Леонова
Рождение ребёнка
Около 1830
Сын: Иван Семенов
Мать ребёнка: Феодосия Васильева
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Марина Семенова
Мать ребёнка: Феодосия Васильева
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Семен Семенов
Мать ребёнка: Феодосия Васильева
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Феодосия Васильева
Работа или профессия
Неизвестно
крепостной крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Московская губ., Волоколамский у., дер. Красиково
Смерть
После 1869