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Семен Григорьев

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1801

Дата смерти

После 1869

Пол

Мужской

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1801

Отец: Григорий Леонтиев

Мать: Мария Леонова

Рождение ребёнка
Около 1830

Сын: Иван Семенов

Мать ребёнка: Феодосия Васильева

Красиково, Волоколамский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Марина Семенова

Мать ребёнка: Феодосия Васильева

Красиково, Волоколамский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Семен Семенов

Мать ребёнка: Феодосия Васильева

Красиково, Волоколамский муниципальный район, Московская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Феодосия Васильева

Красиково, Волоколамский муниципальный район, Московская область
Работа или профессия
Неизвестно
крепостной крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Красиково, Волоколамский муниципальный район, Московская область
Московская губ., Волоколамский у., дер. Красиково
Смерть
После 1869
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