Каплун (Шулеруфер) Анна Вольфовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Шулеруфер Вольф Ицкович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
24.07.1930
Сын: Каплун Владимир Матвеевич
Отец ребёнка: Каплун Матвей Тевович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Каплун Дора Матвеевна
Отец ребёнка: Каплун Матвей Тевович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Каплун Алла Матвеевна
Отец ребёнка: Каплун Матвей Тевович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно