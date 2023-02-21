Каплун (Шулеруфер) Анна Вольфовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Каплун (Шулеруфер) Анна Вольфовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ПА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Шулеруфер Вольф Ицкович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
24.07.1930

Сын: Каплун Владимир Матвеевич

Отец ребёнка: Каплун Матвей Тевович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Каплун Дора Матвеевна

Отец ребёнка: Каплун Матвей Тевович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Каплун Алла Матвеевна

Отец ребёнка: Каплун Матвей Тевович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Каплун Матвей Тевович

Смерть
Неизвестно
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