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Шулеруфер Вольф Ицкович

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Место рождения

Российская Империя, Херсонская губерния, Великоалександровский уезд п. Новополтавка

Дата рождения

1881

Дата смерти

1919

Пол

Мужской

Добавил:

ПА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1881

Отец: Шулеруфер Ицко

Мать: не указана

Российская Империя, Херсонская губерния, Великоалександровский уезд п. Новополтавка
Рождение ребёнка
1908

Дочь: Резницкая Аида Вольфовна

Мать ребёнка: не указана

Российская Империя,Херсонская губерния, Великоалександровский район, п. Новополтавка
Рождение ребёнка
1912

Сын: Шулеруфер Семен Вольфович

Мать ребёнка: не указана

Российская Империя, Херсонская губерния, Великоалександровский уезд п. Новополтавка
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Каплун Анна Вольфовна

Мать ребёнка: не указана

Смерть
1919
СССР , Херсонская обл, Великоалександровский район, п. Новополтавка
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