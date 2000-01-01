Шулеруфер Вольф Ицкович
Место рожденияРоссийская Империя, Херсонская губерния, Великоалександровский уезд п. Новополтавка
Дата рождения1881
Дата смерти1919
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
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Место
Комментарий
Рождение
1881
Отец: Шулеруфер Ицко
Мать: не указана
Российская Империя, Херсонская губерния, Великоалександровский уезд п. Новополтавка
Рождение ребёнка
1908
Дочь: Резницкая Аида Вольфовна
Мать ребёнка: не указана
Российская Империя,Херсонская губерния, Великоалександровский район, п. Новополтавка
Рождение ребёнка
1912
Сын: Шулеруфер Семен Вольфович
Мать ребёнка: не указана
Российская Империя, Херсонская губерния, Великоалександровский уезд п. Новополтавка
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Каплун Анна Вольфовна
Мать ребёнка: не указана
Смерть
1919
СССР , Херсонская обл, Великоалександровский район, п. Новополтавка