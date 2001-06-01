Каплун Владимир Матвеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения24.07.1930
Дата смерти?.06.2001
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.07.1930
Отец: Каплун Матвей Тевович
Мать: Каплун Анна Вольфовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Хомина Ирина Владимировна
Мать ребёнка: Каплун Лариса Моттлхаимович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Каплун Александр Владимирович
Мать ребёнка: Каплун Лариса Моттлхаимович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
?.06.2001
New York, United States (США)