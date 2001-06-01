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Каплун Владимир Матвеевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

24.07.1930

Дата смерти

?.06.2001

Пол

Мужской

Добавил:

ПА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.07.1930

Отец: Каплун Матвей Тевович

Мать: Каплун Анна Вольфовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Хомина Ирина Владимировна

Мать ребёнка: Каплун Лариса Моттлхаимович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Каплун Александр Владимирович

Мать ребёнка: Каплун Лариса Моттлхаимович

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Каплун Лариса Моттлхаимович

Смерть
?.06.2001
New York, United States (США)
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