Каплун Матвей Тевович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Каплун Теви
Мать: не указана
Рождение ребёнка
24.07.1930
Сын: Каплун Владимир Матвеевич
Мать ребёнка: Каплун Анна Вольфовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Каплун Дора Матвеевна
Мать ребёнка: Каплун Анна Вольфовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Каплун Алла Матвеевна
Мать ребёнка: Каплун Анна Вольфовна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Каплун Анна Вольфовна
Смерть
Неизвестно