Тышлек ГАГУЦ (Черкас) Мария Дмитриевна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1864
Дата смерти20.10.1908
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Рождение
Около 1864
Отец: Черкас Дмитрий Васильевич
Мать: Анна Николаевна
Бракосочетание
12.01.1886
ГАДО , Ф - 426-1-5, Николаевская церковь м/к-1886г.,лист-21,зап.-1
Рождение ребёнка
01.01.1888
Дочь: Христина Саввична
Отец ребёнка: Тышлек Гагуц Савва Христофорович
Рождение ребёнка
16.05.1890
Сын: Тышлек Гагуц Дмитрий Саввич
Отец ребёнка: Тышлек Гагуц Савва Христофорович
Рождение ребёнка
27.02.1893
Рождение ребёнка
27.02.1893
Сын: Тышлек Гагуц Христофор Саввич
Отец ребёнка: Тышлек Гагуц Савва Христофорович
Рождение ребёнка
21.04.1895
Дочь: Кириакия Саввична
Отец ребёнка: Тышлек Гагуц Савва Христофорович
Рождение ребёнка
26.04.1895
Дочь: Цыбик Александра Саввична
Отец ребёнка: Тышлек Гагуц Савва Христофорович
Рождение ребёнка
17.03.1899
Сын: Тышлек Гагуц Алексей Саввич
Отец ребёнка: Тышлек Гагуц Савва Христофорович
Рождение ребёнка
29.10.1904
Рождение ребёнка
Неизвестно
Смерть
20.10.1908
Причина смерти: Болезнь - золотуха
Похороны
Неизвестно